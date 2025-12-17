◆プロボクシング８回戦〇ユーリ阿久井政悟（３回５４秒ＫＯ）ビンセント・ラカール●（１７日、東京・両国国技館）元ＷＢＡ世界フライ級王者のユーリ阿久井政悟（３０）＝倉敷守安＝が、今年３月に寺地拳四朗（３３）にＴＫＯ負けを喫した以来の再起戦で、前ＷＢＯオリエンタル・フライ級王者のビンセント・ラカール（２８）＝フィリピン＝を３回に強烈な右で仕留めＫＯ勝ちを収めた。「感触のいいパンチだった。戻ってき