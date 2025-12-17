名古屋港水族館のシロイルカ＝ベルーガが妊娠。水族館生まれの母親から国内初となる“2世”誕生に期待です。真っ白な体で丸い頭のベルーガ。名古屋港で生まれた18歳のナナは、2025年5月に妊娠の兆候がみられ、8月に超音波検査をしたところ赤ちゃんの姿が確認され、経過は順調。2026年夏ごろの出産予定だということです。水族館生まれのベルーガから2世代目の赤ちゃんが生まれれば、国内では初めての快挙で