東京時間17:25現在 香港ハンセン指数 25468.78（+233.37+0.92%） 中国上海総合指数 3870.28（+45.47+1.19%） 台湾加権指数 27525.17（-11.49-0.04%） 韓国総合株価指数 4056.41（+57.28+1.43%） 豪ＡＳＸ２００指数 8585.19（-13.76-0.16%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84480.31（-199.55-0.24%） １７日のアジア株は、午後に入って中国本土株、香港株の上昇が目立つ展開となった。