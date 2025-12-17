ユーロ圏１０年債利回り格差仏７１、伊７０ｂｐで推移 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%） ドイツ2.841 フランス3.549（+71） イタリア3.54（+70） スペイン3.277（+44） オランダ2.969（+13） ギリシャ3.427（+59） ポルトガル3.14（+30） ベルギー3.324（+48） オーストリア3.091（+25） アイルランド3.021（+18