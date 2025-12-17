地元の中学生が、来年･2026年の干支「午」を描いた巨大な絵馬が高知市の仁井田神社に奉納されました。12月17日、高知市の仁井田神社で巨大絵馬の奉納が行われました。絵馬を手掛けたのは、地元の三里中学校の美術部の生徒20人で、1か月半かけて制作しました。17日に生徒たちが参加して巨大絵馬を奉納する神事が行われました。絵馬の奉納は生徒たちの作品発表の場になればと仁井田神社が毎年、三里中に依頼しているもので、2025年で