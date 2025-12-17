プロ車いすテニスの小田凱人が「第55回 内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞」の殊勲賞を受賞し、17日に都内で行われた授与式典に登場した。【写真】素敵…！スーツ姿で登場した小田凱人選手日本のプロスポーツ界の健全な発展ならびに振興に寄与することを目的として、1968年に『第1回 日本プロスポーツ大賞」を開催して以来、55回目の開催となった今回。小田は、史上最年少での「生涯ゴールデンスラム」達成という歴史的快挙