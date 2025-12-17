17日昼前、大分県豊後高田市香々地でナマコ漁をしていた40歳の男性が海の中で心肺停止となり、その後、死亡が確認される事故がありました。 事故があったのは豊後高田市香々地の尾崎海岸の沖合いです。 大分海上保安部によりますと、17日午前11時半ごろ、ナマコを獲るため海に潜っていた男性が作業中に心肺停止となりました。 男性は病院に搬送されたものの、およそ2時間後に死亡が確認されました。 亡くなったのは豊後高田市