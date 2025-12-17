韓国の人気女性コメディアン、パク・ナレ（４０）が最近、元マネジャー２人からパワハラ、横領、違法医療などの横暴が暴露され物議をかもす中、相次いで浮上する疑惑について韓国芸能マネジメント協会（以下、芸協会）の特別機構賞罰調整倫理委員会が強い遺憾を表し、関係機関の徹底的な捜査を求めたと１７日、現地メディアのスポーツ京郷などが報じた。記事によると、芸協会倫理委員会は「パク・ナレの行為が、業界の善良な風