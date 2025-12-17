オーストラリアで15人が犠牲となったユダヤ系住民を狙ったとみられる銃撃事件。国内で高まる「反ユダヤ主義」への政府の対応の遅れを指摘する声が出ています。「撃ってきている！」JNNが入手した新たな映像。銃声の中、身を伏せ、隠れる人たちが映っています。映像を撮影した男性「妻は伏せ、私は半分伏せました。銃を持っていたひとりの警察官が目の前で撃たれ、私は助けようとしました」14日、ユダヤ教の祭りを祝うイベントが行