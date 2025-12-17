空襲連の集会であいさつする議連の平沢勝栄会長＝17日午後、国会内太平洋戦争の空襲被害者らでつくる「全国空襲被害者連絡協議会（空襲連）」が17日、国会内で集会を開いた。超党派の国会議員連盟が議員立法での成立を目指している救済法について「実現まで絶対に諦めない」とするアピールを採択。参加者らは「民間人の被害が置き去りにされている」と、早期救済を求めた。政府は旧軍人・軍属に恩給などを支払う一方、空襲被害