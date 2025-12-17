トリプル世界戦興行「U-NEXT BOXING.4」が17日、両国国技館で開催された。トリプル世界戦の初戦となった第3試合で行われるWBO世界フライ級タイトルマッチで、王者アンソニー・オラスクアガ（26＝米国、帝拳）が同級4位の桑原拓（30＝大橋）の応援に世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥が駆けつけた。世界挑戦を控える桑原が、バックステージで入場を待っていると、後ろからサングラス＆マスク姿の尚弥が駆け寄った