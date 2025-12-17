１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手で、“最強喧嘩師”の異名を持った村田将一（４０）が１６日、自身のＳＮＳを更新。現役引退を表明した。村田は１４日に行われたＢＤ１８で“悪童の親友”ドラゴンに敗れ、野田蒼戦に続いて２連敗。試合後は呆然とした様子で金網を後にしていた。自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで「結果は惨敗しました。絶対に勝てると思って臨