今月１３日、白鷹町の道路で倒れているのが発見された男性は、猟銃所持の許可を受けていて、何らかの理由で猟銃を発射し弾が男性の胸にあたって死亡したことがわかりました。 【写真を見る】ハンターの銃が発射…男性の左胸に当たり死亡か13日に道路で血を流し倒れているのが見つかる（山形・白鷹町） これは今月１３日、白鷹町大瀬の路上で男性が倒れているのが発見されたものです。 男性は道の路肩に停車していた軽乗