山形県や福島県で複数の男女の自殺を手助けしたなどとして起訴されている福島市の男の裁判がきょう開かれ、男は県内での事件について、自殺ほう助の罪を認めず黙秘しました。 【写真を見る】「手伝ってでも死なせてやりたい」複数の男女の自殺を手助けした男が裁判で語ったこと山形の事件は自殺ほう助について黙秘...「申し訳ないことをした」「考えが変わっていった」（山形） 自殺ほう助や未成年者誘拐などの罪に問われて