「俳優になってあんたを超えてやる」人気アイドルに向かって堂々と宣言!?▶▶この作品を最初から読む俳優志望の元・地下アイドル・江夏紗雪。ラジオのレギュラー番組はあるものの、ライブはガラガラ、オーディションは落ちまくり…。一方、同じ事務所のアイドル・冬麻seraは全国ツアーを開催したり、広告の仕事も多数抱える“鬼売れ”状態。状況は正反対の二人ですが、なぜかseraは紗雪を激推し。嫉妬するほどかわいいse