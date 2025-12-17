無所属で活動していた山形県選出の芳賀道也参議院議員がきょう、国民民主党に入党を申し入れ承認されました。「政策の良さ」が入党の決め手になったとしています。 【写真を見る】県選出・芳賀道也 参議院議員が国民民主党に入党 決め手は「政策の良さ」今後の政治への向き合い方は（山形） 参議院県選出の芳賀道也さんはこれまで特定の政党には所属せず、国民民主党の会派、新緑風会で活動をしてきました。 芳賀さんはきょう