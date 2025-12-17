【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日本の名曲を現代の感性で再構築する音楽プロジェクト『Newtro』より、第46弾となる最新作「言えないよ × magora」のMVが12月19日18時よりYouTubeにてプレミア公開される。 ■原曲は郷ひろみの代表曲のひとつ 原曲「言えないよ」は、1994年にリリースされた郷ひろみの代表曲のひとつ。“バラード3部作”の中心に位置づけられ、控えめな言葉の奥にある繊細な感情と、胸に残