日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月17日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限2737(1331) TOPIX先物 3月限 902( 522) 日経225ミニ 3月限28( 0) ◯大和証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 1