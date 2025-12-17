日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月17日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限9162(8697) 6月限53( 3) TOPIX先物 3月限7485(7485) 日経225ミニ 1月限6450(6450) 2月限 269( 2