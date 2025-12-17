日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 55(55) BNPパリバ証券 9( 9) SBI証券 13( 7) 岩井コスモ証券 6(