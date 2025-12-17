日本のプロスポーツ界に大きく貢献し、業績を残した選手及び団体に贈られる第55回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞の授与式典が都内で行われ、ドジャースの山本由伸（27）が大賞を受賞、プロ野球選手では2018年の大谷翔平以来となった。山本は今季、30試合に先発し、12勝8敗、防御率は2.49、201奪三振をマーク。1年間ローテーションを守り、メジャー初の2桁勝利、200奪三振を記録した。9月7日のオリオールズ戦では9回2死までノ