高市政権が発足して初めての本格論戦の場となった臨時国会がきょう閉幕しました。高い内閣支持率は維持する一方、幾つもの課題が残されたままとなっています。額賀福志郎 衆院議長「諸君、第219回国会は、本日をもって終了いたします。これにて散会いたします」58日間にわたり行われた臨時国会がきょう閉幕しました。公明党との連立を解消し、日本維新の会と新たに連立を組んだ高市総理にとって初の本格的な論戦の場となった