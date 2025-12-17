タレントの藤本美貴（40）と横澤夏子（35）が、ともにMCを務める16日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。女優の夏菜（36）をゲストに、子どもに歯磨きをさせる秘策を話した。今回は「只今イヤイヤ期2歳3歳ママの叫びSP」。3歳の長女、2歳の長男の母の夏菜は、子どもが歯磨きを嫌がる時、「本物の虫歯を画像で検索して、それを見せる」という。「真っ黒になって、こうなっちゃうよ、って」。すると