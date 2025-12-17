サイバー攻撃を受けた通販大手の「アスクル」がきょう、物流システムの一部を再開しました。企業、そして社会を揺るがす「サイバー攻撃」への備え、重要性が高まっています。機械がせわしなく動いているのは、「アスクル」の物流センター。10月のサイバー攻撃で停止に追い込まれたシステムを新たに構築し、きょう、稼働にこぎつけました。この間、出荷の停止や遅れが発生し、個人情報およそ74万件が流出しました。アスクル吉岡晃