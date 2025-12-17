“世界の妹”“童顔グラドル”とうたうグラビアアイドルの堀みなみ（25）が17日までに、インスタグラムを更新。DVDの動画オフショットを公開した。堀は「3rdDVDあなた次第イベント予約開始しておりますイベントでは撮影の裏話などのトークショーが！！楽しいので来てくれると嬉しいですチェキ付きDVDもご予約受付中です」と告知。ランジェリー姿で、ベッドの上で四つん這いになりながら上目遣いする撮影の動画を公開した。