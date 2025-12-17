静岡県・浜松オートレース場のG1「第67回スピード王決定戦」は初日を終えた。前節の地元浜松最終日は「レース前にケースが割れているのを見つけた」と欠車のアクシデントに見舞われた西翔子（31＝浜松）。今シリーズは「初めてケースを交換した」と前検日にコメントした。「トップの人たちは繰り返し換えるんだろうけど、あまり整備もしないから」と手探り状態の調整で不安そうな表情だったが、ふたを開けてみると初日7Rで0