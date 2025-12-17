お笑いタレントの東野幸治（58）が17日放送のカンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組では、高市早苗首相と日本維新の会の吉村洋文代表は16日に国会内で会談し、自民、維新両党が国会に共同提出した衆院議員定数削減法案の成立を断念し、来年結論を得るよう協力することで一致したことを伝えた。吉村氏が「改革のセンターピン」とした衆院議員定数削減は見送られたこと