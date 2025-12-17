ＮＨＫは１７日、東京・渋谷区の放送センターで定例のメディア総局長会見を開催。大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」への出場が発表された韓国初の４人組・ａｅｓｐａ（エスパ）の出場について変更はないとあらためて語った。ａｅｓｐａをめぐってはメンバーの１人が、２２年にきのこ雲のような形のランプの写真とともに「かわいいランプを買ったよ〜」などと投稿。その後、ＳＮＳを中心に物議を醸し、ネット上での署名サ