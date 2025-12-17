9月から稼働が始まった石川県内で初めてのアマゾンの配送拠点。インターネット通販の裏側を支えるその内部が公開されました。河合 紗花 記者：「野々市市にできた石川県初のアマゾンの配送拠点。これによりすべての商品を翌日に届けることが可能になります」石川県野々市市で稼働し始めた「アマゾンデリバリーステーション」。取り扱うのは、数万点の商品。そのうち一部商品は、当日配送が可能となります。その