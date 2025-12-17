過去に雪による大規模な車の立ち往生が発生した国道8号の福井との県境。17日に急な積雪の増加を想定した誘導訓練が行われました。石川・福井の関係機関が、車の誘導方法などを確認しているこの場所。2018年、豪雪で通行止めとなった北陸自動車道の迂回路として車が集中。最大で1500台もの車が立ち往生した国道8号です。 立ち往生解消まで数日を要した、この時の教訓を踏まえた17日の訓練は…150センチの積雪で国道8号で立ち往生