大西流星（なにわ男子）と原嘉孝（timelesz）がダブル主演する2026年1月10日スタートの『東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season1』（東海テレビ・フジテレビ系／毎週土曜日23時40分）の主題歌が、なにわ男子の「HARD WORK」に決定。併せて、横浜を背景に、ロン（大西）、欽太（原）、ヒナ（平祐奈）、マツ（高橋侃）、凪（紺野彩夏）の5人の仲間たちが並ぶメインビジュアルも解禁された。【写真】『横浜ネ