◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１２月１７日、栗東トレセン全身から迫力が漂っていた。ダイヤモンドノット（牡２歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は福永調教師の騎乗で坂路を単走。前へ、前へ進もうとする気持ちを必死に抑えつつ、最後まで大きなフォームで駆け上がった。余力十分の手応えで５２秒３―１２秒５。キビキビと