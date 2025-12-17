公益財団法人日本プロスポーツ協会は１７日、「第５５回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞授与式典」を都内で開催し、内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞にドジャース・山本由伸投手（２７）を選出したことを発表した。最高新人賞には、大相撲九州場所で優勝して大関に昇進することが決まった安青錦（２１）＝安治川＝が選ばれた。同賞を大相撲の力士が受賞するのは、０５年の琴欧洲、１４年逸ノ城以来３人目。今年は３