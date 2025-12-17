久保ユリカが、2026年1月28日にリリースする2ndアルバム『シカノコ』のジャケットビジュアルと全収録楽曲を解禁した。初回限定盤・きゃにめ限定盤は淡いブルーの衣装に白いフリルを重ね、やわらかな表情でこちらを見つめるアップショット、通常盤は白と黒を基調とした衣装で、静かで大人びた佇まいを印象づける一枚になっている。初回限定盤・きゃにめ限定盤通常盤リード曲「Poppin Bambi」は、作詞・ミズノゲンキ×作曲・編曲・設