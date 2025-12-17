「ひめゆり学徒隊」のコスプレなどで批判が相次いだビジュアル系バンド「グランギニョル」が2025年12月17日、公式Xで活動を終了すると発表した。バンドは、10月から4人で活動を始めたばかりだった。問題になったのは、那覇市内で12月10〜12日に予定していたライブ「ひめゆり学徒隊」の告知内容だ。「沖縄の歴史について学ばせていただいた」としたが...「ひめゆり平和祈念資料館」（糸満市）所蔵とみられる学徒隊の写真について、