公益財団法人日本プロスポーツ協会は１７日、「第５５回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞授与式典」を都内で開催し、内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞にドジャース・山本由伸投手（２７）を選出したことを発表した。敢闘賞にはソフトバンクのリバン・モイネロ投手（３０）が選ばれた。ソフトバンク９年目を迎えたキューバ出身の左腕は今季、２４試合に登板して１２勝３敗、防御率１・４６で最優秀防御率、ベストナイ