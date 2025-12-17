Akeboshiが、「THE FIRST TAKE」に登場した。第621回となる今回披露するのは、『NARUTO -ナルト-』TVシリーズの初代エンディングテーマ「Wind」だ。「Wind」は、総再生回数が8,300万回を突破し、そのうち約9割が海外での再生を誇るなど、グローバルな人気も誇っている。2022年にはドバイで開かれたゲームの祭典＜EMG 2022＞にも招待され、「Wind」と同じくNARUTOのエンディングテーマに採用された「Yellow Moon」を披露した。そん