lynch.の玲央（G）とWaiveの杉本善徳（G, Vo）による初対談が実現した。12月28日、lynch.は2024年12月に始まったデビュー20周年の一連のプロジェクトを、東京ガーデンシアター公演＜lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」＞にて完遂する。Waiveは2005年の一度目の解散後、“再演”を幾度か繰り返しながら、“解散中”というステータスを掲げた時期を経て、2023年4月に再始動を初めて明確に宣言。解散