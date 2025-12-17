◆全日本大学サッカー選手権・決勝ラウンドグループステージ▽グループＤ・第３節明大（３勝）２―１東洋大（１勝２敗）（１７日、静岡・草薙運動公園陸上競技場）明大が東洋大に２―１で逆転勝ちし、リーグ戦３戦全勝で決勝トーナメント進出。Ｊ２藤枝ＭＹＦＣ入りが内定しているＦＷ真鍋隼虎（はやと、４年・名古屋Ｕ―１８出）が全２得点を挙げる活躍を見せた。真鍋は０―１で折り返した後半２７分にミドルシュートを決