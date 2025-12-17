「クマさん」の愛称で『笑っていいとも!』や『ビートたけしのTVタックル』などに出演し、タレントとしても活躍しとして知られたアーティスト・篠原勝之(83)が10日、自身のインスタグラムで咽頭がんの治療を行っていたことを明かした。「咽頭癌だった。初期に見つかり転移もナシ。今日、放射線治療三十五回ついに完了した」と突然告白した。 【写真】えっクマさん！？病室で闘病もネタに「癌」「あるがまま」と書に