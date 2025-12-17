１１日、王府井にある大型複合商業施設「東方新天地」。（北京＝新華社記者／李欣）【新華社北京12月17日】中国北京市中心部に延びる王府井大街は長安街と五四大街を結ぶ南北1818メートルの歴史ある通りで、うち892メートルが歩行者天国となっている。全国的に有名な繁華街として「金街」と称され、一貫して都市の変遷を見守ってきた。現在は重厚で多元的な伝統に現代性が加わり、新たな魅力を放っている。１１日、王府井の歩行