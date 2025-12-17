米大リーグ（MLB）・ドジャースの山本由伸が「第55回 内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞」の大賞を受賞し、17日に都内で行われた授与式典に登場した。【写真】いい笑顔！麻生太郎氏から賞状を受け取る山本由伸選手日本のプロスポーツ界の健全な発展ならびに振興に寄与することを目的として、1968年に『第1回 日本プロスポーツ大賞」を開催して以来、55回目の開催となった今回。大賞は、MLBワールドシリーズ制覇に大きく貢献