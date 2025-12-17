介護士として働いていた佐賀市の老人ホームで5月、入所者の男性（87）を踏み付ける暴行を加え死亡させたとして、傷害致死罪に問われた元職員下津浦弘平被告（36）の裁判員裁判で、佐賀地裁は17日、「安心して生活できるはずの介護施設で、守られるべき立場の被害者が暴行を受け死に至った」とし、懲役9年（求刑懲役10年）の判決を言い渡した。判決理由で山田直之裁判長は、男性のベッド上での動きを知らせるセンサーが繰り返し