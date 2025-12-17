news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「トランプ大統領側近が爆弾発言？『アルコール依存症のよう』」についてお伝えします。◇◇◇トランプ大統領が“世界で最もパワフルな女性”と評すこちらの女性。“トランプ氏の側近”、ワイルズ首席補佐官です。16日、そのワイルズ氏が雑誌のインタビュー記事でトランプ氏のことをー。ワイルズ首席補佐官「アルコール依存症のような性格だ」「自分にできないことは何もな