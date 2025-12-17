17日に臨時国会が閉幕した。立憲民主党の野田佳彦代表は会見で、高市政権の評価について語った。【映像】立憲民主党・野田代表のコメント記者が「高市政権として初の国会だったが、振り返ってどうだったか？」と質問。野田代表は「どういう政権運営になるのかをある種チェックする立場でしたけれども、高市総理の個人芸に頼っている自民党という感じがありますので、逆に言うと独断専行で危ういなと思います」と述べたうえで