第41回国際生物学賞の授賞式に出席された秋篠宮ご夫妻＝17日午前、東京・上野の日本学士院会館秋篠宮ご夫妻は17日、東京・上野の日本学士院会館で、第41回国際生物学賞の授賞式に出席された。受賞者はイタリア・パルマ大名誉教授のジャコモ・リッツォラッティ氏で、秋篠宮さまは祝意を示した上で「研究が今後より一層発展することを願う」とあいさつした。高等動物が他者の行動を理解するための基盤となる神経細胞「ミラーニュ