アイビーS4着のスマートプリエール（牝2＝大久保、父エピファネイア）は武豊とのコンビ継続で河津桜賞（1月25日、京都芝1600メートル）へ。同馬は12月13日に放牧先のノーザンファームしがらき（滋賀県甲賀市）から栗東トレセンに帰厩し、調整を進めている。