殺虫スプレー「蚊がいなくなるスプレーシリーズ」に関する特許権を侵害されたとして、「金鳥」ブランドで知られる大日本除虫菊（大阪）がアース製薬（東京）を相手取り、商品の製造差し止めなどを求めた訴訟で、東京地裁（高橋彩裁判長）は１７日、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。原告側は、スプレーから噴射した薬剤を壁などに長時間付着させ、蚊の防除効果を高めるという発明の特許権を登録している。訴訟では、同