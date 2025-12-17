女優の夏菜（36）が、16日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。先輩ママタレから助言を受けた。今回は「只今イヤイヤ期2歳3歳ママの叫びSP」としてMCの藤本美貴（40）、横澤夏子（35）とともにトークを展開した。夏菜は3歳の長女、2歳の長男の母。子どもが自分が言ったことの逆のことばかりする、と悩みを明かした。「娘は、これ着たい、あれ着たいとかがあって。じゃあ、このドレスにしなよ（と言