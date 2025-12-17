デビュー44年目を迎えている演歌歌手原田悠里（70）が17日、東京・赤坂のライブレストラン「Jazz Dining B−flat」でバースデーライブを昼夜2公演行った。昼公演では「ふだんは着物で歌うことが多いのですが、今回の場所がライブハウスという特別な場所なのでドレスを選びました。ドレスに合う楽曲や日ごろ皆さんからのリクエストが多い歌を選曲しました」とあいさつ。会場を埋める満員のファンに「今回は心が燃えています。こうし